Певица Дайнеко рассказала, что неизвестный проник в её номер в отеле в Якутске
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Этой новостью артистка поделилась с подписчиками в соцсети Instagram*.
Выяснилось, что мужчина получил ключи от номера ещё ночью, но проник туда и устроил беспорядок лишь утром, когда певица отправилась завтракать.
Дайнеко рассказала, что она крайне удивлена и разочарована тем, с какой лёгкостью персонал отеля может вручать ключи посторонним людям. Теперь певица задумывается о том, чтобы нанять себе охрану.
Артистка выразила благодарность сотрудникам полиции, разобравшимся в ситуации в кратчайшие сроки. Неизвестным оказался помощник организатора концерта. Дайнеко также призвала подписчиков всегда обращаться в правоохранительные органы и не верить слухам о том, что это бесполезно.
Ранее стало известно, что народный артист Филипп Киркоров вновь изменил стиль.
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