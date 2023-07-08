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Певица Дайнеко рассказала, что неизвестный проник в её номер в отеле в Якутске

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Певица Виктория Дайнеко рассказала, что неизвестный мужчина, представившись организатором концерта выпускников «Фабрики звёзд», проходившего в Якутске, получил ключи и проник в её номер.
Певица Дайнеко рассказала, что неизвестный проник в её номер в отеле в Якутске
  • globallookpress.com
  • © City News Moskva

Этой новостью артистка поделилась с подписчиками в соцсети Instagram*.

Выяснилось, что мужчина получил ключи от номера ещё ночью, но проник туда и устроил беспорядок лишь утром, когда певица отправилась завтракать.

Дайнеко рассказала, что она крайне удивлена и разочарована тем, с какой лёгкостью персонал отеля может вручать ключи посторонним людям. Теперь певица задумывается о том, чтобы нанять себе охрану.

Артистка выразила благодарность сотрудникам полиции, разобравшимся в ситуации в кратчайшие сроки. Неизвестным оказался помощник организатора концерта. Дайнеко также призвала подписчиков всегда обращаться в правоохранительные органы и не верить слухам о том, что это бесполезно.

Ранее стало известно, что народный артист Филипп Киркоров вновь изменил стиль.

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