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Евровидение-2024 пройдёт в шведском городе Мальмё

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Европейский вещательный союз назвал город и площадку, на которой в следующем году состоится песенный конкурс «Евровидение».
Евровидение-2024 пройдёт в шведском городе Мальмё
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В заявлении организаторов говорится, что Евровидение-2024 пройдёт в шведском Мальмё.

Решение было принято после изучения технических возможностей для проведения соревнования, размещения артистов, съёмочных групп, журналистов и болельщиков.

Уточняется, что полуфиналы и финал конкурса пройдут в спорткомплексе «Мальмё Арена» 7, 9 и 11 мая соответственно.

Ранее стало известно, что группа АВВА отказалась от участия в Евровидении-2024, несмотря на 50-летний юбилей своей победы в конкурсе.

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