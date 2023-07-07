Евровидение-2024 пройдёт в шведском городе Мальмё

Европейский вещательный союз назвал город и площадку, на которой в следующем году состоится песенный конкурс «Евровидение».

В заявлении организаторов говорится, что Евровидение-2024 пройдёт в шведском Мальмё.

Решение было принято после изучения технических возможностей для проведения соревнования, размещения артистов, съёмочных групп, журналистов и болельщиков.

Уточняется, что полуфиналы и финал конкурса пройдут в спорткомплексе «Мальмё Арена» 7, 9 и 11 мая соответственно.

Ранее стало известно, что группа АВВА отказалась от участия в Евровидении-2024, несмотря на 50-летний юбилей своей победы в конкурсе.