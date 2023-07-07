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В Челябинской области ожидается аномальная жара с 8 по 12 июля

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В отдельных районах Челябинской области установится аномальная жара с 8 по 12 июля. Температура воздуха поднимется до +36 °C.
В Челябинской области ожидается аномальная жара с 8 по 12 июля
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  • © suwatsilp sooksang suwatsilp sooksang

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на гидрометеоцентр региона.

«С 8 по 12 июля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь и более градусов», — уточняют синоптики.

Кроме того, в некоторых районах области в этот период сохранится режим высокой пожароопасности. По региональной шкале установлен IV класс лесной возгораемости.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН усомнилась в реалистичности прогнозов о «смертельном» повышении температуры на Земле.

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