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Архитектор Кузнецов дал высокую оценку проекту Соборной мечети в Казани

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поделился мнением о концепции Соборной мечети в Казани.
Архитектор Кузнецов дал высокую оценку проекту Соборной мечети в Казани
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Я считаю, что проект Соборной мечети — отличный. Это большой шанс сделать шаг вперёд в восприятии Казани как самобытного города с интересной современной архитектурой и узнаваемой идентичностью», — заявил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что строительство мечети на реке Волге делает здание проектом мирового уровня.

«Вода здесь — это не только локация, но и важный для ислама символ», — уточнил специалист.

Ранее НСН сообщила, что башню XIV века и часть крепостной стены в Пскове передали РПЦ.

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