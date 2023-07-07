Архитектор Кузнецов дал высокую оценку проекту Соборной мечети в Казани
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Я считаю, что проект Соборной мечети — отличный. Это большой шанс сделать шаг вперёд в восприятии Казани как самобытного города с интересной современной архитектурой и узнаваемой идентичностью», — заявил Кузнецов.
Он также подчеркнул, что строительство мечети на реке Волге делает здание проектом мирового уровня.
«Вода здесь — это не только локация, но и важный для ислама символ», — уточнил специалист.
Ранее НСН сообщила, что башню XIV века и часть крепостной стены в Пскове передали РПЦ.