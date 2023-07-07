Синоптик Леус: в Москве была тропическая ночь, температура не опускалась ниже +20 °С

В Москве была тропическая ночь, минимальная температура воздуха не опускалась ниже +20 °С.

Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

«Москва пережила тропическую ночь — минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опустилась ниже +20 °С!» — написал он.

По словам синоптика, на главной метеостанции Москвы — ВДНХ — температурный минимум составил +21,8 °С.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, также возможен град.