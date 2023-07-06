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В Москве снимут музыкальный фильм о внеземных чувствах «Божественная любовь»

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В Москве состоятся съёмки музыкальной картины «Божественная любовь» о внеземных чувствах. Об этом стало известно на презентации в Фонде кино.
В Москве снимут музыкальный фильм о внеземных чувствах «Божественная любовь»
  • Gettyimages.ru

По сюжету композитор модной музыки и автор вирусных рекламных роликов Матвей живёт в центре Москвы и не отказывает себе в вечеринках. В один момент герой теряет свою жизнь и попадает на тот свет, где он знакомится со своим ангелом-хранителем. Однако уйти на покой персонаж не сможет — Матвей ещё появится на земле, а приёмная комиссия между мирами с удивлением констатирует, что в сердце тусовщика живёт божественная любовь.

На данный момент картина находится на стадии подготовки к съёмкам. Авторы ленты обещают множество музыкальных номеров в фильме.

Роли исполнят такие артисты, как Максим Матвеев, Ксения Трейстер, Сергей Епишев, Елена Бабенко и многие другие.

Ранее была объявлена дата начала съёмок приключенческой картины «Огниво».

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