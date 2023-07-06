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Метеоролог Аухадеев: аномальная жара в Татарстане начнёт ослабевать на следующей неделе

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Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев предупредил, что жара в Татарстане начнёт ослабевать не раньше начала следующей недели.
Метеоролог Аухадеев: аномальная жара в Татарстане начнёт ослабевать на следующей неделе
  • РИА Новости

«Самые жаркие дни ещё предстоят. Это и завтра, и послезавтра. Лишь в начале следующей недели температуры немного пойдут на спад, оставаясь аномально высокими», — сказал он в беседе с сайтом inkazan.ru.

Для региона аномально высокими считаются температуры на 3—4 градуса выше климатической нормы, то есть когда среднесуточная температура достигает +20,5 °С, уточнил метеоролог.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.

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