Костюм Гарри Поттера продали за $101 тысячу на аукционе Propstore
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Как сообщает Daily Mail, в комплекте — тёмно-серая мантия с гербом волшебного факультета Гриффиндор, белая хлопковая рубашка, брюки, свитер, туфли и круглые очки.
В некоторых местах одежда намеренно выпачкана в искусственную кровь и грязь, но при этом костюм был продан гораздо выше изначальной цены в $75 тыс.
Ранее британский актёр Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, впервые показался на публике с новорождённым ребёнком.