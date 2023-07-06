Костюм Гарри Поттера продали за $101 тысячу на аукционе Propstore

Школьную форму Гарри Поттера, которую надевал актёр Дэниел Рэдклифф на съёмках второй части фильма о мальчике, который выжил, продали за $101 тыс. на аукционе Propstore в Калифорнии.

Как сообщает Daily Mail, в комплекте — тёмно-серая мантия с гербом волшебного факультета Гриффиндор, белая хлопковая рубашка, брюки, свитер, туфли и круглые очки.

В некоторых местах одежда намеренно выпачкана в искусственную кровь и грязь, но при этом костюм был продан гораздо выше изначальной цены в $75 тыс.

Ранее британский актёр Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, впервые показался на публике с новорождённым ребёнком.