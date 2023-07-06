Общественное пространство Третьяковской галереи открылось во Владивостоке

Во Владивостоке в четверг, 6 июля, состоялось открытие общественного пространства Третьяковской галереи.

В двух небольших залах на Алеутской улице, д. 15 будут проходить выставки камерного формата и мероприятия от кураторов Третьяковки, сообщает vostokmedia.com.

Вниманию посетителей представили первую в новом общественном пространстве выставку «Искусство логистики — логистика искусства».

«Основная миссия этого пространства — создание лояльной аудитории для будущих выставок ТГ в комплексе на Орлиной сопке. Уверен, эта миссия будет выполнена», — отметил мэр Владивостока Константин Шестаков на церемонии открытия.

Ранее «Радио 1» сообщило, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.