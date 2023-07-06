Певица Тамара Синявская рассказала о страхе перед выступлениями с Магомаевым

Народная артистка СССР Тамара Синявская рассказала о том, что некоторое время она боялась выступать с мужем, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым.

«На него (Муслима Магомаева. — RT) шла определённая публика, которая знала его по каким-то эстрадным номерам, но никто не вспоминал, что он, например, был шикарным Фигаро. Никто. Из-за того, что я пела классику, он пел Фигаро», — рассказала артистка в интервью с «Известями» в свой 80-летний юбилей.

Также Синявская призналась, что в Большом театре, в котором она работала с 1964 по 2002 год, было потрясающе, хоть и тяжело. Артистка добавила, что до сих пор вспоминает о нём.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» сообщило, что шоумен Сергей Светлаков станет новым рекламным лицом телеканала ТНТ и поучаствует в нескольких проектах как актёр и продюсер.