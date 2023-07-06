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Метеоролог Вильфанд: в России этим летом будут периоды супержаркой погоды

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что особой прохлады этим летом россиянам ждать не приходится.
Метеоролог Вильфанд: в России этим летом будут периоды супержаркой погоды
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«Будут периоды супержаркой погоды, так называемые волны тепла, когда температура выше нормы на пять — семь градусов. Если такой жаркий период длится больше пяти дней — это опаснейшее явление», — сообщил Вильфанд в разговоре с kp.ru.

По его словам, значительная аномалия наблюдается в эти дни в Южном федеральном округе. Например, в Краснодарском крае до конца рабочей недели прогнозируется до +39 °С, что на семь-восемь градусов выше нормы.

На юге Приволжского федерального округа — в Астраханской области и Калмыкии — ожидается до +42 °С, а в Якутии — от +27 до +34 °С, превышение нормы на девять — одиннадцать градусов.

В Москве в ближайшие дни обещают до +30 °С, как минимум на четыре градуса выше климатической нормы, отметил метеоролог.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.

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