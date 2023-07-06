Метеоролог Вильфанд: в России этим летом будут периоды супержаркой погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что особой прохлады этим летом россиянам ждать не приходится.

«Будут периоды супержаркой погоды, так называемые волны тепла, когда температура выше нормы на пять — семь градусов. Если такой жаркий период длится больше пяти дней — это опаснейшее явление», — сообщил Вильфанд в разговоре с kp.ru.

По его словам, значительная аномалия наблюдается в эти дни в Южном федеральном округе. Например, в Краснодарском крае до конца рабочей недели прогнозируется до +39 °С, что на семь-восемь градусов выше нормы.

На юге Приволжского федерального округа — в Астраханской области и Калмыкии — ожидается до +42 °С, а в Якутии — от +27 до +34 °С, превышение нормы на девять — одиннадцать градусов.

В Москве в ближайшие дни обещают до +30 °С, как минимум на четыре градуса выше климатической нормы, отметил метеоролог.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.