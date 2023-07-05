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В ЯНАО ограничили посещение лесов из-за повышенного уровня пожароопасности

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В Ямало-Ненецком автономном округе запретили посещать леса и заезжать туда на автомобилях. Ограничения введены из-за повышенного уровня пожароопасности. Они действуют до 25 июля.
В ЯНАО ограничили посещение лесов из-за повышенного уровня пожароопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Kseniia Soloveva

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«С сегодняшнего дня до 25 июля на территориях Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта. Нарушителей привлекут к административной ответственности», — отмечается в сообщении.

Для физлиц предусмотрены штрафы до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 100 тыс. рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.

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