Химик Ерёмина: кислотные дожди редко выпадают и в целом безопасны

Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Ерёмина рассказала, что такое кислотные дожди и почему они неопасны.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Диапазон изменения от 1 до 14 рН (мера кислотности водных растворов. — RT), цифра 7 — посередине. Все, что меньше семи, считается кислым, все, что больше, — щелочным», — уточнила специалист.

Чаще всего дождь вдали от дорог будет иметь 5,6 pH, однако с 1980-х годов стали учитывать и другие природные факторы, поэтому кислотными дождями называют осадки с pH менее 5,0.

Они выпадают не чаще пяти раз в год.

Также Ерёмина сказала, что кислотные дожди неопасны.

«Если померяете кислотность сока или вина, — то рН будет меньше, чем у дождя. У вина примерно 3,5 pH. Тем не менее, если вылить на голову вино, никто не облысеет», — отметила она.

Ранее, по сообщению «Радио 1», в Новосибирске более 11 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.