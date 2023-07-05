Химик Ерёмина рассказала, что грязные дожди в Москве выпадают после долгой засухи

В Москве грязные дожди составляют не более 3% осадков и выпадают после долгой засухи, заявила кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Ерёмина.

«Когда говорят: «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный, — это и будет самый грязный дождь», — объяснила она «Газете.Ru».

В качестве примера она привела смог в июле 2010 года, после которого пошли очень грязные дожди. По словам Ерёминой, такие осадки отличаются как концентрацией веществ, так и их набором.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.