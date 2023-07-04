Профессор Переведенцев назвал жару в Татарстане экстремальной
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Отмечается, что в конце рабочей недели воздух в Татарстане прогреется до +35 °С.
«Июль — самый жаркий месяц в году, это понятно. Только в это время года и стоит ожидать жаркую погоду. Но тем не менее аномалия очень приличная: на четыре-пять градусов температурный фон выше среднего многолетнего климатического. Это не просто аномалия — это экстремально жаркая погода», — сказал Переведенцев в беседе с inkazan.ru.
Как отметил эксперт, причиной жары является антициклон.
«Из-за того, что у нас есть область высокого давления, к нам не пробиваются циклоны», — пояснил он.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.