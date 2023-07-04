Профессор Переведенцев назвал жару в Татарстане экстремальной

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев прокомментировал жару в Татарстане. По его словам, среднесуточная температура в июле должна составлять +20 °С, а общий показатель за месяц не должен превышать +20,2 °С.

Отмечается, что в конце рабочей недели воздух в Татарстане прогреется до +35 °С.

«Июль — самый жаркий месяц в году, это понятно. Только в это время года и стоит ожидать жаркую погоду. Но тем не менее аномалия очень приличная: на четыре-пять градусов температурный фон выше среднего многолетнего климатического. Это не просто аномалия — это экстремально жаркая погода», — сказал Переведенцев в беседе с inkazan.ru.

Как отметил эксперт, причиной жары является антициклон.

«Из-за того, что у нас есть область высокого давления, к нам не пробиваются циклоны», — пояснил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.