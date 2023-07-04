Актриса Чепенко поделилась впечатлениями от работы с артистом Всеволодом Шиловским

Актриса Анна Чепенко поделилась впечатлениями от общения и совместной работы с советским и российским актёром, кинорежиссёром, сценаристом и педагогом, народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским, который 3 июня отметил своё 85-летие.

Актриса окончила мастерскую Шиловского во ВГИКе и служит в его театре-студии.

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она отозвалась о нём как о большом мастере с огромным опытом.

«Вот недавно у нас была репетиция, Шиловский четыре часа её вёл и выглядел бодрее и энергичнее, чем мы, молодые артисты», — поделилась Чепенко.

По её словам, во ВГИКе он постоянно помогал своим студентам, кому-то добавлял денег на учёбу, решал вопросы с общежитием.

«Я выпустилась в 2019 году, после этого Шиловский ввёлся в наш дипломный спектакль «Дядя Ваня» на роль профессора Серебрякова, и мы много его играли, в частности на «Мелиховской весне», где постановка была признана лучшей. В общем, Всеволод Николаевич для меня пример — как мастер, актёр, режиссёр», — подытожила Чепенко.

Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.