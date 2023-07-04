Эколог Пинаев допустил возвращение вечной мерзлоты на территорию Сибири

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, к. э. н. Владимир Пинаев заявил, что у учёных есть разные мнения о будущем климате Сибири.

В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что в научных кругах бытует теория, согласно которой сейчас наблюдается межледниковый период.

«Если данное утверждение верно, то по завершении межледникового периода начнётся, собственно, ледниковый, и утверждение о том, что вечная мерзлота опять замёрзнет, вполне оправданны», — отметил Пинаев.

По его словам, у специалистов нет чёткого понимания, когда именно это может произойти.

«В природе существует определённая цикличность, периодичность изменения климатических условий может быть очень продолжительным процессом», — добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.