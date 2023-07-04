«Чичерин-фест» пройдёт в Перми 15 июля

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В Перми 15 июля пройдёт музыкальный фестиваль «Чичерин-фест» в память о лидере группы «Хмели-Сунели» музыканте Евгении Чичерине. В нём примут участие более 20 коллективов.
«Чичерин-фест» пройдёт в Перми 15 июля
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

«Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодёжь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — прокомментировал организатор фестиваля Сергей Кучевасов в беседе с URA.RU.

Евгений Чичерин умер 17 мая 1999 года в возрасте 26 лет.

Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» прошёл с 1 июня по 2 июля.

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