«Чичерин-фест» пройдёт в Перми 15 июля

В Перми 15 июля пройдёт музыкальный фестиваль «Чичерин-фест» в память о лидере группы «Хмели-Сунели» музыканте Евгении Чичерине. В нём примут участие более 20 коллективов.

«Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодёжь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — прокомментировал организатор фестиваля Сергей Кучевасов в беседе с URA.RU.

Евгений Чичерин умер 17 мая 1999 года в возрасте 26 лет.

Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» прошёл с 1 июня по 2 июля.