«Чичерин-фест» пройдёт в Перми 15 июля
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«Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодёжь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — прокомментировал организатор фестиваля Сергей Кучевасов в беседе с URA.RU.
Евгений Чичерин умер 17 мая 1999 года в возрасте 26 лет.
Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» прошёл с 1 июня по 2 июля.