В сети вышел трейлер документального фильма «Жизнь по вызову. Док»

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Трейлер картины «Жизнь по вызову. Док», представленной в конкурсной программе фестиваля российского кино «Горький fest», вышел в сети.
В сети вышел трейлер документального фильма «Жизнь по вызову. Док»
  • © KION

Сюжет ленты Родиона Чепеля основан на реальной истории четырёх женщин, вовлечённых в секс-индустрию.

Как передали в пресс-службе KION, картина представляет собой погружение в сегмент теневого рынка, где женщины зарабатывают за ночь суммы, превышающие размер средних российских зарплат. Однако у этого есть и обратная сторона — на кону здоровье и жизни эскортниц. В фильме героини откровенно делятся тайнами профессии и социальной жизнью.

«О женщинах из секс-индустрии одни говорят как о беззащитных жертвах, которых срочно нужно спасать. Другие — осуждают, обвиняют в цинизме и разрушении семей. Но мы хотели посмотреть на них, отказавшись от этих клише. Надеюсь, у нас получился прямой и честный разговор о повседневности, о жизненных выборах, о планах на жизнь. Женщины говорят о себе и вместе с тем подробно описывают секс-индустрию такой, какой они её видят. В результате сама собой создаётся страшная картина об устройстве этого нелегального бизнеса и о том, насколько уязвимы вовлекаемые женщины. Однако индустрия, несмотря на бесконечное осуждение и обсуждение, процветает во всём мире», — рассказала сценаристка ленты Когершын Сагиева.

Картина будет доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре.

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