Исследование показало, что треть россиян хотели бы завести экзотическое животное
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Об этом пишет газета «Известия».
Так, из принявших участие в опросе 3% готовы были бы завести енота, 3% — обезьяну, 3% — сервала и ещё 3% — лису фенек.
Желание иметь геккона, шиншиллу, белку-летягу и капибару в качестве питомца выразили по 2% респондентов, а змею, хамелеона, лемура, скорпиона или игуану — ещё по 1%.
Остальные 7% предпочли бы другое экзотическое животное.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.