Исследование показало, что треть россиян хотели бы завести экзотическое животное

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«CберМаркетинг» провёл исследование совместно с медиахолдингом Rambler & Co, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (32%) хотели бы завести какое-либо экзотическое животное.
Исследование показало, что треть россиян хотели бы завести экзотическое животное
  • Gettyimages.ru
  • © Med-Ved

Об этом пишет газета «Известия».

Так, из принявших участие в опросе 3% готовы были бы завести енота, 3% — обезьяну, 3% — сервала и ещё 3% — лису фенек.

Желание иметь геккона, шиншиллу, белку-летягу и капибару в качестве питомца выразили по 2% респондентов, а змею, хамелеона, лемура, скорпиона или игуану — ещё по 1%.

Остальные 7% предпочли бы другое экзотическое животное.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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