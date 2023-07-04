МЧС объявило штормовое предупреждение в Приморье

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МЧС Приморского края предупредило жителей региона о надвигающихся грозах и ливнях с 5 по 6 июля. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море на маломерных судах.
МЧС объявило штормовое предупреждение в Приморье
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Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 20 м/с, на мысах — порывами до 27 м/с. Возможны кратковременные подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком», — предупредили в МЧС.

Кроме того, сотрудники спасательного ведомства поделились советами, как уберечься от грозы.

Во-первых, необходимо отключить электроприборы и закрыть все окна и двери.

Во-вторых, укрыться в помещении, не стоять под металлическими навесами. Находясь вне дома, лучше укрыться в низинах, избегать водоёмов и не стоять под высокими деревьями.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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