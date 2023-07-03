Синоптик Шувалов пообещал тёплые ночи в столичном регионе до конца недели

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе ожидаются тёплые ночи до конца недели.

«Ниже +10 °С по области не будет. В центре города минимальная температура всегда будет +16…+18 °С», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дневные температуры составят +24...+27 °С.

«Так будет практически всю неделю. К концу недели ожидаются дожди, это начиная с пятницы по воскресенье», — добавил Шувалов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.