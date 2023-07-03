Телеканал RU.TV объявил о розыгрыше билетов на круиз из Сочи в Турцию

Музыкальный телеканал RU.TV разыгрывает билеты на круиз из Сочи в Турцию. Лайнер отправляется 29 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Для участия в розыгрыше нужно выложить с 3 по 21 июля в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» пост с рассказом, почему именно вы должны отправиться в круиз.

«Поставьте хештег #заберитеменявкруиз, закрепите запись, подпишитесь на аккаунты телеканала RU.TV и Astoria Grande, отметьте их у себя в посте и, возможно, именно вы станете участником этого путешествия мечты», — говорится в сообщении.

Будет выбрано 20 победителей.

Круизный лайнер пройдёт по маршруту Трабзон, Батуми, Амасру и Стамбул и вернётся в Сочи 5 августа.

На сцене театра Grande выступят Дмитрий Колдун, Те100стерон, Митя Фомин, Amirchik и другие звёзды телеканала RU.TV.