Синоптик Ильин спрогнозировал жару до +29 °С в Москве на неделе

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в середине текущей недели в столице потеплеет до +29 °С.

«С понедельника в Москве установится летняя погода. Дневная температура находится в пределах +22…+26 °С, но в середине недели мы увидим уже +24…+29 °С», — поделился синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такая же погода в городе будет и в конце недели. При этом не исключена вероятность осадков, заключил Ильин.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.