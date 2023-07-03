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Синоптик Ильин спрогнозировал жару до +29 °С в Москве на неделе

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в середине текущей недели в столице потеплеет до +29 °С.
Синоптик Ильин спрогнозировал жару до +29 °С в Москве на неделе
  • Gettyimages.ru

«С понедельника в Москве установится летняя погода. Дневная температура находится в пределах +22…+26 °С, но в середине недели мы увидим уже +24…+29 °С», — поделился синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такая же погода в городе будет и в конце недели. При этом не исключена вероятность осадков, заключил Ильин.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

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