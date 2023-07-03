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В Екатеринбурге 5 июля откроется выставка «Театра не будет»

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В Екатеринбурге 5 июля состоится открытие выставки «Театра не будет», посвящённой масштабному нереализованному проекту советского искусства — Большому Синтетическому театру.
В Екатеринбурге 5 июля откроется выставка «Театра не будет»
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказали организаторы выставки.

Театр должен был появиться в уральской столице 90 лет назад, в 1930-х годах. Он представлял собой уникальный архитектурный проект, который так и не был воплощён.

В Большом Синтетическом театре предполагалось не только ставить спектакли и проводить концерты и спортивные соревнования, но и парады воинских частей и техники.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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