В Ставропольском крае и Башкирии ожидается жара в начале недели до +37 °С

В Ставропольском крае и Башкирии в начале недели синоптики спрогнозировали жару до +30...+37 °С.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на Гидрометцентр края.

В понедельник, 3 июля, температура воздуха поднимется до +35 °С, а во вторник, 4 июля, — до +37°С. Осадков не ожидается.

О погоде в Башкирии сообщает mkset.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

В начале недели в регионе ожидаются кратковременные дожди, в понедельник температура воздуха составит +23...+28 °С, во вторник — +30 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.