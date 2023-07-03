В Минкультуры спрогнозировали активное развитие кинематографа в регионах

Глава Департамента кинематографии Минкультуры России Дмитрий Давиденко выразил мнение, что в ближайшие годы региональное кино будет переживать всплеск активности.

В беседе с «Известиями» в качестве примера развития регионального кинематографа эксперт привёл Якутию.

«В дальнейшем мы на примере Якутии увидели развитие кинематографа в Калининграде, Перми, Свердловской области... За ближайшие два-три года мы увидим взрыв регионального кино в хорошем смысле. Это развитие нашего кинематографа», — заявил Давиденко.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в столичном парке «Зарядье» в июне прошёл образовательный киномарафон «Они сражались за Родину» по случаю Дня России.