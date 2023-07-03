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В Ленинградской области появился первый котёнок-манул

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В «Зоопарк на Лампушке» (Приозёрский район Ленинградской области) привезли первого котёнка-манула из Новосибирска.
В Ленинградской области появился первый котёнок-манул
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Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Мама — известная манулесса России, чья слава вышла за пределы страны. Папа — из числа звёзд Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, за каждым шагом которых следят тысячи людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время котёнок проходит карантин.

Ранее герпетолог, змеелов Владислав Стариков в беседе с газетой «Взгляд» напомнил о безобидности ужей для людей.

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