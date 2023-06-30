В США скончался оскароносный актёр Алан Аркин

Американский актёр Алан Аркин, получивший «Оскар» за роль в картине «Маленькая мисс Счастье», умер в возрасте 89 лет.

Информацию о кончине артиста подтвердили его сыновья изданию The People.

По их словам, актёр был талантливым мужчиной и замечательным отцом.

Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Бруклине. Больше всего он известен по ролям в таких фильмах, как «Дождись темноты», «Эдвард руки-ножницы», «Гленгарри Глен Росс (Американцы)», «Гаттака», «Маленькая мисс Счастье», «Марли и я», «Операция «Арго», «Любите Куперов» и других.

Ранее стало известно, что умер женившийся на российской поклоннице актёр из «Санта-Барбары» Николас Костер.