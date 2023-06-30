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В Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной опасности 1 июля

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В Подмосковье 30 июня и 1 июля спрогнозировали первый класс пожарной опасности, 2 июля — второй.
В Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной опасности 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комлесхоз региона.

В частности, повышенные риски ожидают в Дмитрове и Сергиевом Посаде в пятницу, 30 июня.

Также 30 июня в Подмосковье ожидаются ливневые дожди и местами грозы, температура сохранится в пределах +20 °С. В выходные дождей не ожидается, а воздух прогреется до +24 °С.

В Башкирии, по сообщению mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр, тоже прогнозируют жаркие пятницу и субботу, температура поднимется до +31 °С. В воскресенье, 2 июля жара спадёт до +20 °С...+25 °С.

На выходных ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также град.

Ранее Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал установление летней погоды с 1 июля в столичном регионе.

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