В Москве вечером 30 июня ожидаются ливни с грозой и сильным ветром
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на городское управлении МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 2 часа с сохранением до 20:00 30 июня в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, избегать манёвров и увеличить дистанцию перед другими авто.
Ранее, как пишет НСН, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые июльские выходные встретят жителей столицы тёплым солнцем.