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В Москве вечером 30 июня ожидаются ливни с грозой и сильным ветром

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В Москве в пятницу, 30 июня, ожидаются ливневые дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с.
В Москве вечером 30 июня ожидаются ливни с грозой и сильным ветром
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Moloman

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на городское управлении МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 2 часа с сохранением до 20:00 30 июня в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, избегать манёвров и увеличить дистанцию перед другими авто.

Ранее, как пишет НСН, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые июльские выходные встретят жителей столицы тёплым солнцем.

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