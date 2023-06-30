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В Свердловской области действуют 11 лесных пожаров

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В Свердловской области продолжают действовать 11 лесных пожаров на площади более 100 га.
В Свердловской области действуют 11 лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«В Свердловской области 30 июня 2023 года действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

Среди них — Архангельская, Вологодская, Иркутская,  Магаданская области, Алтайский, край, республики Карелия и Коми.

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