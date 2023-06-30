В Свердловской области действуют 11 лесных пожаров

В Свердловской области продолжают действовать 11 лесных пожаров на площади более 100 га.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«В Свердловской области 30 июня 2023 года действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

Среди них — Архангельская, Вологодская, Иркутская, Магаданская области, Алтайский, край, республики Карелия и Коми.