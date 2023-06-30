В рейтинг популярных достопримечательностей Москвы вошли Красная площадь и ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал «Узнай Москву».
«Число активных пользователей портала превышает 155 тыс. Чаще всего они посещают разделы «Здания», «Места» и «Личности», — уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Отмечается, что на сайте можно найти более 260 вариантов прогулок по разным районам столицы.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Комитета по туризму Москвы сообщило, что с 1 по 12 июня столичные отели были заполнены на 82,3%, что на 12,5% превышает прошлогодние результаты аналогичного периода.