В рейтинг популярных достопримечательностей Москвы вошли Красная площадь и ВДНХ

Также в список попали Нескучный сад, музей-заповедник «Царицыно», улицы Арбат, Тверская, Пречистенка, Мясницкая, Остоженка и Столешников переулок.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал «Узнай Москву».

«Число активных пользователей портала превышает 155 тыс. Чаще всего они посещают разделы «Здания», «Места» и «Личности», — уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что на сайте можно найти более 260 вариантов прогулок по разным районам столицы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Комитета по туризму Москвы сообщило, что с 1 по 12 июня столичные отели были заполнены на 82,3%, что на 12,5% превышает прошлогодние результаты аналогичного периода.