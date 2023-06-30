В Москве сообщили о выпуске нового подкаста о промышленности «Инжениум»
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Об этом информирует телеканал «360».
Отмечается, что в серии подкастов принимали участие представители органов власти, ведущих российских компаний, например член Совфеда по цифровой экономике Надежда Сурова, исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко и другие.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Владимир Путин в рамках своего выступления на ХI Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2023» объявил развитие и модернизацию промышленности приоритетом.