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Около 200 ярмарок состоятся в июле в Подмосковье

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Жителей Московской области ждут около 200 ярмарок в июле. Мероприятия пройдут в 34 городских округах региона.
Около 200 ярмарок состоятся в июле в Подмосковье

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Уточняется, что большая часть ярмарок будет тематической, например про сад и огород.

На мероприятиях будут продаваться продукты без искусственных добавок: домашний хлеб, рыба и мясо, кондитерские изделия и многое другое.

Самое большое количество ярмарок пройдёт в Волоколамске, Воскресенске, Пушкино, Наро-Фоминске, Шаховской и Красногорске.

Ранее, по сообщению НСН со ссылкой на замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгению Семутникову, в Москве обсудили внедрение «зелёного» менеджмента в индустрию гостеприимства.

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