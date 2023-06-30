Около 200 ярмарок состоятся в июле в Подмосковье
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточняется, что большая часть ярмарок будет тематической, например про сад и огород.
На мероприятиях будут продаваться продукты без искусственных добавок: домашний хлеб, рыба и мясо, кондитерские изделия и многое другое.
Самое большое количество ярмарок пройдёт в Волоколамске, Воскресенске, Пушкино, Наро-Фоминске, Шаховской и Красногорске.
Ранее, по сообщению НСН со ссылкой на замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгению Семутникову, в Москве обсудили внедрение «зелёного» менеджмента в индустрию гостеприимства.