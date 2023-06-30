Эколог Хорошилов рассказал о привлечении бизнеса к борьбе с лесными пожарами

Генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов рассказал, как в Красноярском крае и Якутии борются с лесными пожарами.

«Крупнейшие российские регионы, которые наиболее уязвимы к лесным пожарам, — это Якутия и Красноярский край», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Красноярский край активно использует опыт привлечения предпринимателей к борьбе с лесными пожарами. Эксперт пояснил, что это одна из лучших мировых практик по сохранению леса.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.