Синоптики спрогнозировали солнечную погоду на июльских выходных в Москве

Первые июльские выходные встретят жителей столицы тёплым солнцем, сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Об этом пишет НСН. Так, температура воздуха в городе прогреется до +24 °C.

«Выглянет солнце, температура повысится до +23...+24 °C», — отмечает синоптик.

В воскресенье вероятность осадков практически несущественна, дневные температуры будут колебаться в пределах +25...+26 °C, иногда повышаясь до +27 °C. Ночью можно ожидать около +15 °C.

Также специалист сказал, что следующая неделя пройдёт без сильных дождей.

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