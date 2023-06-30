Синоптики спрогнозировали солнечную погоду на июльских выходных в Москве
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Об этом пишет НСН. Так, температура воздуха в городе прогреется до +24 °C.
«Выглянет солнце, температура повысится до +23...+24 °C», — отмечает синоптик.
В воскресенье вероятность осадков практически несущественна, дневные температуры будут колебаться в пределах +25...+26 °C, иногда повышаясь до +27 °C. Ночью можно ожидать около +15 °C.
Также специалист сказал, что следующая неделя пройдёт без сильных дождей.
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