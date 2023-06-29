На фестивале народного творчества в Челябинской области будет представлено 25 подворий

На Бажовском фестивале в Челябинской области будет представлено 25 народных подворий. Мероприятие состоится недалеко от села Демарино Пластовского района.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На XXIX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества на площадке «Уральское поселение» в 2023 году гостей ждут подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени», — отметили в пресс-службе.

Каждое подворье представит элементы народных праздников. Запланированы различные мастер-классы.

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