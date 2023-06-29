Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Музыкант Билли Новик рассказал о предстоящем джазовом фестивале «Белые ночи в Купчино»

Короткая ссылка
Музыкант Билли Новик, который является одним из авторов проекта, раскрыл подробности предстоящего джазового фестиваля «Белые ночи в Купчино». Он состоится в Санкт-Петербурге.
Музыкант Билли Новик рассказал о предстоящем джазовом фестивале «Белые ночи в Купчино»
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Первый фестиваль «Белые ночи в Купчино» проходил весьма скромно, но это было начало, проект понравился и получил продолжение. И вот теперь в самом центре Купчино, в парке Интернационалистов, звучит качественная музыка», — поделился он в беседе с «Петербургским дневником».

Музыкант подчеркнул, что создатели смогли создать на фестивале уникальную атмосферу.

По словам Новика, в этом году в фестивале примут участие Рой Янг, оркестр Академии культуры и искусств Луганска, музыканты с Кубы.

«Будет не только джаз, но и отличный рок-н-ролл, классическая музыка и так далее. Подготовили танцевальные мастер-классы, детскую программу, выставки художников и выступления поэтов», — заключил он.

Ранее progorod43 сообщал, что Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки будет проходить в Кирове с 29 июня по 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить