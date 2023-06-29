Музыкант Билли Новик рассказал о предстоящем джазовом фестивале «Белые ночи в Купчино»

Музыкант Билли Новик, который является одним из авторов проекта, раскрыл подробности предстоящего джазового фестиваля «Белые ночи в Купчино». Он состоится в Санкт-Петербурге.

«Первый фестиваль «Белые ночи в Купчино» проходил весьма скромно, но это было начало, проект понравился и получил продолжение. И вот теперь в самом центре Купчино, в парке Интернационалистов, звучит качественная музыка», — поделился он в беседе с «Петербургским дневником».

Музыкант подчеркнул, что создатели смогли создать на фестивале уникальную атмосферу.

По словам Новика, в этом году в фестивале примут участие Рой Янг, оркестр Академии культуры и искусств Луганска, музыканты с Кубы.

«Будет не только джаз, но и отличный рок-н-ролл, классическая музыка и так далее. Подготовили танцевальные мастер-классы, детскую программу, выставки художников и выступления поэтов», — заключил он.

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