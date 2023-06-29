Музыкант Билли Новик рассказал о предстоящем джазовом фестивале «Белые ночи в Купчино»
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- © Ilya Galakhov
«Первый фестиваль «Белые ночи в Купчино» проходил весьма скромно, но это было начало, проект понравился и получил продолжение. И вот теперь в самом центре Купчино, в парке Интернационалистов, звучит качественная музыка», — поделился он в беседе с «Петербургским дневником».
Музыкант подчеркнул, что создатели смогли создать на фестивале уникальную атмосферу.
По словам Новика, в этом году в фестивале примут участие Рой Янг, оркестр Академии культуры и искусств Луганска, музыканты с Кубы.
«Будет не только джаз, но и отличный рок-н-ролл, классическая музыка и так далее. Подготовили танцевальные мастер-классы, детскую программу, выставки художников и выступления поэтов», — заключил он.
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