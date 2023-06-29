Синоптик Цыганков спрогнозировал установление летней погоды с 1 июля в столичном регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

Как отметил специалист, вторые сутки влияние на погоду оказывает циклон. По его словам, за сегодняшний день выпадет примерно 10% месячной нормы осадков — 7—10 мм.

«Сегодня и завтра в течение дня циклон будет проходить через Москву и уйдёт на северо-восток. В субботу, 1 июля, ожидается кратковременный дождь, температура воздуха повысится +22...+25 °С. В воскресенье местами ожидаются дожди — скорее всего, на северо-востоке», — рассказал Цыганков.

Начиная с 1 июля, по словам собеседника RT, установится «летняя июльская погода».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что пять российских регионов ожидает волна тепла.