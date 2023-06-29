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Парад ретротранспорта состоится 8 июля в Москве

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Парад ретротранспорта состоится в Москве 8 июля, в День московского транспорта. Колонна пройдёт от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.
Парад ретротранспорта состоится 8 июля в Москве

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом», — заявил заммэра Максим Ликсутов.

Колонна ретротехники пройдёт через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо. С 12:00 по 18:00 на Чистопрудном бульваре можно будет посетить выставку старинного транспорта.

В течение дня перед посетителями будут выступать участники проекта «Музыка в метро».

Ранее НСН сообщила, что около 4 тыс. светильников будет смонтировано в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.

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