Парад ретротранспорта состоится 8 июля в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом», — заявил заммэра Максим Ликсутов.
Колонна ретротехники пройдёт через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо. С 12:00 по 18:00 на Чистопрудном бульваре можно будет посетить выставку старинного транспорта.
В течение дня перед посетителями будут выступать участники проекта «Музыка в метро».
Ранее НСН сообщила, что около 4 тыс. светильников будет смонтировано в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.