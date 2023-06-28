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Объявлена полная программа фестиваля «Горький fest»

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В Нижнем Новгороде рассказали о полной программе VI фестиваля нового российского кино «Горький fest».
Объявлена полная программа фестиваля «Горький fest»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на официальную страницу мероприятия.

В 2023 году фестиваль посвятят 100-летию со дня рождения режиссёра Леонида Гайдая.

В день открытия 7 июля по красной дорожке пройдут известные артисты театра и кино. Церемония состоится в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького. Также будет представлен фильм «Кентавр».

На следующий день запланирована образовательная программа «Московской школы кино». Показы фильмов и дискуссии будут организованы на нескольких площадках, в том числе на Нижне-Волжской набережной и стадионе «Нижний Новгород».

Ранее progorod43 сообщал, что Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки будет проходить в Кирове с 29 июня по 1 июля.

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