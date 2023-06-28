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Вильфанд назвал переменчивую погоду в Москве лучше устойчивой

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал летнюю погоду в Москве.
Вильфанд назвал переменчивую погоду в Москве лучше устойчивой
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что если циклон идёт с запада, то в столице будет тёплая погода, поскольку воздух перемещается с юга. Затем город оказывается в центре циклона, и погода становится дождливой.

«Затем, когда циклон проходит далее на восток, уже Москва находится на западной, то есть холодной периферии. И это естественная, нормальная ситуация. Изменчивость погоды — это её постоянная составляющая», — отметил Вильфанд.

Что касается устойчивой, стабильной погоды, то эксперт напомнил о 2010 годе, когда в Москве был стационарный антициклон, дым и жара выше +38 °С.

«И это просто негативно, это очень губительно воздействует на здоровье человека. Поэтому это нормальное лето в московском исполнении», — добавил Вильфанд.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасности.

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