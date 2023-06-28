Объявлена программа фестиваля «Симфопарк» в Омске
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Впервые в рамках музыкального марафона состоится «битва» двух оркестров. Омский академический симфонический оркестр будет «бороться» с Симфоническим оркестром Ленобласти.
На фестиваль приглашены артисты Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Борис Степанов (тенор), лауреат международных конкурсов Анастасия Ушакова (виолончель), солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский (баритон) и джазовая исполнительница Этери Бериашвили.
Также состоятся мастер-классы, игры, лекции на тему искусства.
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