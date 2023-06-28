Инспектор Кажуров назвал безопасные для купания пляжи в Москве

Государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров заявил, что в столице насчитывается 130 водных объектов и 13 пляжей.

«Все они проверяются, подаются декларации, совершаются проверки. Навещаем, смотрим. Работа идёт с владельцами — как частными, так и городскими. Пляж должен иметь спасательные посты, медпункты, забор воды должен производиться и чистка дна», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в этом году в числе пляжей, открытых для купания — «Серебряный бор — 2», пляжный комплекс «Серебряный бор — 3», «Левобережный», «Динамо», «Тропарёво», «Рублёво».

«В Москве тоже можно выйти и искупаться рядом с домом. На этих пляжах проверенное дно и есть специальная зона для детей», — добавил Кажуров.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня», главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами относительно безопасного купания во время отдыха у водоёма.