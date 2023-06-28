Продюсер Владимир Киселёв высказался об отъезде Аллы Пугачёвой

Продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв высказался о позиции российских артистов относительно СВО. Он назвал отъезд некоторых известных исполнителей за рубеж настоящей потерей для России. В частности, обсуждалась ситуация вокруг Аллы Пугачёвой.

«Максим Галкин* — враг своей Родины, про него и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не сказала, на чьей она стороне. Но мы её потеряли. А надо ли было её терять? Может быть, можно было её удержать?» — заявил Киселёв в авторской передаче «Мужской разговор» на телеканале «Открытый мир».

Киселёв после начала СВО создал патриотический марафон, в рамках которого артисты отправлялись на линию соприкосновения с концертами и гуманитарной помощью.

Он также учредил премию для военных, подбивших вражескую тяжёлую бронетехнику западного производства на поле боя.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.