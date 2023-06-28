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Синоптик Шувалов спрогнозировал до половины нормы осадков в ряде районов столичного региона

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что до конца недели в Московском регионе ожидаются дожди, пик которых придётся на 29 и 30 июня. В некоторых районах может выпасть до половины месячной нормы осадков.
Синоптик Шувалов спрогнозировал до половины нормы осадков в ряде районов столичного региона
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«В пятницу дожди продолжатся, но уже с меньшими шансами на грозу и не таким высоким объёмом осадков. Тем не менее в этот день ожидается до 10 мм осадков, что составляет 10—15% от нормы. В результате в некоторых районах Московской области вполне может выпасть около половины месячной нормы осадков, то есть до 40 мм», — отметил Шувалов в беседе с газетой «Известия».

По его словам, грозы могут сопровождаться усилением ветра. Порывы составят до 17 м/с.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасности.

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