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Культурный фестиваль «Усадьбы Москвы» впервые пройдёт в столице

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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина объявила об открытии первого летнего культурного фестиваля «Усадьбы Москвы» 1 июля в Кускове и Измайлове.
Культурный фестиваль «Усадьбы Москвы» впервые пройдёт в столице
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Фестиваль будет проходить в течение трёх месяцев, с 1 июля по 30 сентября включительно. Каждые выходные в одной из усадеб Москвы будут организованы экскурсии, лекции, литературные чтения, мастер-классы и встречи с писателями.

«В течение трёх месяцев москвичей и туристов ждёт больше 270 мероприятий», — отметила Сергунина.

Ранее «Известия» сообщали, что в Тамбовской области 1 июля пройдёт литературно-музыкальный фестиваль имени Сергея Сергеева-Ценского.

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