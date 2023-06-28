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В столичной акции «День без турникетов» примут участие 40 креативных площадок

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К акции «День без турникетов» присоединятся около 40 креативных площадок, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Мероприятие пройдёт с 3 по 9 июля.
В столичной акции «День без турникетов» примут участие 40 креативных площадок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний — представителей индустрии. Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции», — отметила Сергунина.

Среди участников — дом культуры «Стимул», «Техноград» на ВДНХ, «Москино», киностудия «Союзмультфильм», технопарк «Калибр».

Ранее progorod43 сообщал, что Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки будет проходить в Кирове с 29 июня по 1 июля.

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