В столичной акции «День без турникетов» примут участие 40 креативных площадок

К акции «День без турникетов» присоединятся около 40 креативных площадок, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Мероприятие пройдёт с 3 по 9 июля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний — представителей индустрии. Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции», — отметила Сергунина.

Среди участников — дом культуры «Стимул», «Техноград» на ВДНХ, «Москино», киностудия «Союзмультфильм», технопарк «Калибр».

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