Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В показе «Стиль мегаполиса» примут участие москвичи старшего поколения

Короткая ссылка
Участниками модного показа «Стиль мегаполиса» станут москвичи старшего поколения. В рамках мероприятия они продемонстрируют одежду, обувь и аксессуары.
В показе «Стиль мегаполиса» примут участие москвичи старшего поколения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Посетители центров московского долголетия — разносторонние люди, которые в том числе уделяют большое внимание уходу за собой. В каждом центре есть клубы, посвящённые индустрии красоты, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду», — рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Она отметила, что периодически участницы проекта проводят дефиле, где показывают вещи, аксессуары, обувь.

В этот раз ассоциация клубов долголетия совместно с активистами центра «Таганский» предложила организовать мероприятие для всей столицы и пригласить всех желающих старше 55 лет.

Ранее «Радио 1» сообщало, что курсы компьютерной грамотности в Московской области прошли более 76 тыс. пенсионеров за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить