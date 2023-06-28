В показе «Стиль мегаполиса» примут участие москвичи старшего поколения

Участниками модного показа «Стиль мегаполиса» станут москвичи старшего поколения. В рамках мероприятия они продемонстрируют одежду, обувь и аксессуары.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Посетители центров московского долголетия — разносторонние люди, которые в том числе уделяют большое внимание уходу за собой. В каждом центре есть клубы, посвящённые индустрии красоты, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду», — рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Она отметила, что периодически участницы проекта проводят дефиле, где показывают вещи, аксессуары, обувь.

В этот раз ассоциация клубов долголетия совместно с активистами центра «Таганский» предложила организовать мероприятие для всей столицы и пригласить всех желающих старше 55 лет.

Ранее «Радио 1» сообщало, что курсы компьютерной грамотности в Московской области прошли более 76 тыс. пенсионеров за год.